Исламабад, , 19:17 — REGNUM Как минимум 11 человек погибли, шестеро пострадали в результате ДТП с маршрутным такси в провинции Пенджаб на востоке Пакистана. Об этом 30 января сообщает агентство «Синьхуа».

Маршрутное такси с 17 пассажирами направлялось из города Фейсалабада в Равалпинди и на шоссе водитель маршрутки по неизвестной пока причине допустил столкновение с деревом. После столкновения маршрутка загорелась, её дверь заклинило, из-за чего часть пассажиров не успела покинуть её.

В результате происшествия погибли 11 человек, ещё шестеро пострадавших были госпитализированы. Среди пострадавших две женщины и ребёнок. Информация об их состоянии не сообщается.

Причина и обстоятельства ДТП выясняются. По предварительным данным, водитель мог допустить столкновение из-за невнимательности на дороге, либо из-за технической неисправности.

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