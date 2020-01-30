Санкт-Петербург, , 15:55 — REGNUM Крупный пожар в цеху по переработке резиновых покрышек на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга локализован усилиями пожарных. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Напомним, возгорание в здании 102 по Октябрьской набережной было замечено в 13:18 мск. В производственном одноэтажном здании, размерами 200×80 метров, где находится цехе по переработке резиновых изделий, происходит горение резиновых материалов на площади 200 кв. метров. В 13:41 мск пожару был присвоен второй номер сложности.

«В 14:34 пожар локализован на площади 200 кв. метров», — отметили в Главном управлении.

Напомним, с огнем борются 12 единиц техники и порядка 60 пожарных.

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