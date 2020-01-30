Ростов-на-Дону, , 14:45 — REGNUM Депутата Законодательного собрания Ростовской области, руководителя аграрного научного центра «Донской», профессора, академика РАН Андрея Алабушева и его супругу Ольгу похоронят в Москве. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Зерноградского района.

Вероятно, это связано с тем, что обе дочери супругов и внуки в настоящее время живут в российской столице. О дате похорон информации пока нет.

ИА REGNUM напоминает, что церемония прощания с супругами Алабушевыми, ставшими жертвами убийцы, состоялась в помещении научного центра «Донской» в Зернограде.