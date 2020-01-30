Томск, , 13:51 — REGNUM В Томске проводится проверка по информации о госпитализации женщины, на которую обрушился снег с крыши здания. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 января в следственном управлении СКР по Томской области.

Информация о ЧП появилась в местных массмедиа. Сообщалось, что в Томске на улице Гагарина при демонтаже наружной вывески произошёл сход снега. Пострадала женщина, ей потребовалась госпитализация.

Следствие установит обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первое происшествие, связанное с падением снега с крыши в Томске. 25 января 2020 года снег с крыши торгового центра на проспекте Ленина сошёл на женщину с ребёнком.

Читайте также: Сход снега с крыши на томичку с младенцем: проводится проверка