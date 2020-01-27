Томск, , 13:47 — REGNUM Прокуратура Кировского района Томска проводит проверку по факту схода снега на женщину с ребёнком с крыши здания на проспекте Ленина. Как сообщили ИА REGNUM 27 января в ведомстве, снег на томичку упал 25 января с крыши торгового центра на проспекте Ленина, 15.

Видимых повреждений у пострадавших нет, женщина от медицинской помощи отказалась. Как уточнили в прокуратуре Томской области, шестимесячный ребёнок «в силу малолетнего возраста» находится под наблюдением медиков.

Прокуратура проверит исполнение требований законодательства о благоустройстве. Также ведомство даст оценку степени ответственности виновных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, обстоятельства происшествия на проспекте Ленина в Томске также выясняет полиция.

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