Нижний Новгород, , 12:04 — REGNUM Мужчина, который представлял интересы организации, управляющей Канавинским рынком в Нижнем Новгороде, задержан по подозрению в преступлении по ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных бездействий»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, взятку в размере 150 тыс. рублей он дал главе Канавинского района и его заместителю за бездействие при проверках соблюдения правил торговли на указанном рынке, а также за общее покровительство.

Ему предъявлено обвинение, однако вины он не признал. В ближайшее время в отношении мужчины будет принято решение об избрании меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были задержаны глава Канавинского района Михаил Шаров и его заместитель Эдуард Цветков. Шарова арестовали на два месяца, а Цветков отправлен под домашний арест. В их отношении возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц»). Следствие указывало, что размер взятки составил 150 тыс. рублей.