Москва, , 11:10 — REGNUM Правоохранительные органы задержали мужчину, сообщившего о «минировании» взлётно-посадочной полосы в московском аэропорте «Шереметьево». Об этом 30 января передаёт ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, в администрацию аэропорта поступило сообщение об угрозе взрыва. Проверка ВПП не обнаружила опасных предметов. Заявителя ложного сообщения удалось установить и задержать. В настоящее время выясняются мотивы его поступка.

Воздушная гавань работает в штатном режиме.