Ростов-на-Дону, , 00:19 — REGNUM Порыв теплотрассы на улице Гагринской в Ростове-на-Дону ликвидирован. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

В связи с коммунальной аварией в зону ограничения теплоснабжения попали 32 жилых дома, а также детские сады и учебные заведения в Октябрьском районе.

ИА REGNUM напоминает, что в последние дни января ростовские коммунальщики ликвидируют порыв за порывом. Так, в Ростове-на-Дону произошло несколько аварий, в результате которых без тепла оставались многоквартирные дома и социальные объекты.

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