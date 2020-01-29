Баку, , 22:15 — REGNUM Столкновение со стаей птиц стало причиной возвращения в аэропорт вылета самолёта авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (АЗАЛ), выполнявшего перелёт из Баку в Москву. Об этом 29 января сообщила пресс-служба международного аэропорта имени Гейдара Алиева в Баку.

После вылета из аэропорта имени Гейдара Алиева в Баку, в 20:31 по местному времени (19:31 мск), самолёт столкнулся со стаей птиц. Капитан воздушного судна принял решение в целях безопасности вернуться в аэропорт вылета.

Авиаборт совершил посадку в в 20:56 по местному времени (19:56 мск) в аэропорту города Баку в штатном режиме. Никто из пассажиров и экипажа лайнера не пострадал.

Пассажиры будут отправлены в пункт назначения, город Москву, резервным самолётом.

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