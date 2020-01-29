Кызыл, , 10:42 — REGNUM В образовательных учреждениях Монголии введён карантин для недопущения распространения коронавируса. Из-за этого обучающиеся там тувинские студенты возвращаются домой. Однако не всем это удаётся.

«Таксисты, решив извлечь выгоду из сложившегося положения, отличились подорожанием тарифов, несмотря на то, что это наши дети, земляки, оказавшиеся в трудной ситуации», — написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава республики Шолбан Кара-оол.

Он поручил министерству образования и науки Тувы связаться со студентами и обеспечить помощь. По его словам, уже достигнута договоренность «с коллегами в Улан-Баторе» посадить студентов в автобус без завышения цены до Улангома на западе Монголии. Дальше республиканские власти организуют транспорт до дома.

Глава Тувы также настоятельно рекомендовал жителям воздержаться от поездок в Китай и в Монголию в связи с введением там карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, количество жертв нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй в КНР выросло до 125 человек. Также зарегистрировано 840 новых случаев заболевания.

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