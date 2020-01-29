Ухань, Китай, , 03:35 — REGNUM Количество жертв нового типа коронавируса в провинции Хубэй в КНР выросло за сутки на 25 и достигло 125 человек, 29 января передает телеканал CGTN.

Также зарегистрировано 840 новых случаев заболевания. Всего в провинции выявлено 3 554 человека, заразившихся коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае с момента вспышки коронавируса от заболевания скончались 131 человек, а число заразившихся достигло 5 515.

Жители китайского города Ухань, где находится эпицентр эпидемии, отмечают, что в больницах не хватает кроватей для пациентов, а поликлиники испытывают недостаток средств для диагностики заболеваний.

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