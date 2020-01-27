Дзун-Хемчикский район, Тува, , 11:21 — REGNUM В зоне подтопления в тувинском городе Чадан оказались 15 домов, в которых проживают более 170 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Паводок начался 26 января из-за перемерзания русла реки Чадан.

«Образовавшийся затор вызвал повышение уровня воды в реке, из-за которого в свою очередь поднялись и начали выходить из-под земли грунтовые воды», — отметили в правительстве.

В городе объявлен режим ЧС районного характера — развёрнуты пункты временного размещения, дорожная техника отсыпает грунт для локализации наводнения. Для ликвидации ледяного затора предполагается привлечь взрывников.

Жители подтопленных домов пока размещены в основном по родственникам. Однако по словам главы республики Шолбан Кара-оола, главы семейств остаются караулить свои дома. Он поручил обеспечить им подвоз угля, поскольку собственное топливо оказалось под водой, а теперь и во льду.

Как сообщало ИА REGNUM, по ситуации на 26 января в городе были подтоплены один дом и 23 приусадебных участка. Для локализации источника подтопления спасатели отсыпали около 180 тонн грунта.

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