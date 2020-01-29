Москва, , 00:36 — REGNUM Пожар на трансформаторной подстанции на ТЭЦ-26 ликвидирован спасателями на юге Москвы. Об этом 28 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Ливидация возгорания трансформатора на ТЭЦ-26 на Востряковском проезде произошла в 22:22 мск. В результате пожара никто не пострадал.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил журналистам, что на получении ресурсов потребителями пожар никак не отразился. Все ресурсы направляются абонентам в штатном режиме.

Причины и обстоятельства возникновения пожара на ТЭЦ-26 устанавливаются. По предварительной информации, возгорание трансформатора могло произойти из-за короткого замыкания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара на заводе резинотехинческих изделий в Тольятти.

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