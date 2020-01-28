Париж, , 21:54 — REGNUM Четвертый случай заражения коронавирусом установлен во Франции, сообщают 28 января французские СМИ со ссылкой на руководителя главного управления здравоохранения Франции Жерома Саломона.

По его информации, коронавирус выявлен у пожилого туриста из Китая, который сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Гражданин Китая был госпитализирован в Париже. Он прибыл во Францию из китайской провинции Хубэй, считающейся очагом распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января Еврокомиссия объявила о планах более активной гражданской защиты в связи с просьбой Франции о консульской поддержке гражданам стран ЕС, оказавшимся в закрытом сейчас китайском городе Ухань.

На данный момент известно, что в Китае вирусом заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 из которых умерли вследствие заболевания.

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