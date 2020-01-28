Северодвинск, Архангельская область, , 15:20 — REGNUM Возгорание произошло на атомной подводной лодке, которая находится в центре судоремонта «Звездочка» в Северодвинске. О пожаре сообщили очевидцы, пишут 28 января «Известия».

В пресс-службе предприятия информацию о каких-либо ЧП на его территории опровергли. Ранее в этот же день в Северодвинске сработал датчик, контролирующий уровень радиации, однако специалисты назвали срабатывание прибора ложным.

В администрации Северодвинска пояснили, что датчик показал 0,3 микрозиверта в час, это является предупредительным сигналом. Аварийное реагирование предусмотрено при показаниях выше 0,6 микрозиверта в час.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Северодвинске был зафиксирован скачок радиации. Он произошел при взрыве на испытаниях ракетной двигательной установки. ЧП унесло жизни пяти человек.

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