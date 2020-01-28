Северодвинск, Архангельская область, , 12:45 — REGNUM Причиной «повышения» радиации в Северодвинске стал неисправный датчик. Об этом сообщает Северодвинское телевидение.

«По официальной информации ГО И ЧС Северодвинска сегодня утром сработал только один датчик на Труда, 48. Показал небольшое увеличение уровня радиации 0, 3 микрозиверта в час. Были опрошены главные заводы города. На «Севмаше» и «Звёздочке» никаких ЧП не зафиксировано. Группа Роспотребнадзора в срочном порядке с дозиметром обследовала район Труда. Прибор показа норму. По словам специалистов произошло ложное срабатывание датчика. Его починили. Сейчас превышений уровня радиации он не показывает», — говорится в сообщении телекомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как сработал датчик, измеряющий уровень радиации, жителей Севердвинска через СМС попросили закрыть окна.