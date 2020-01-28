Ростов-на-Дону, , 13:16 — REGNUM В Ростове-на-Дону садоводческое товарищество осталось без воды из-за коммунальной аварии. Об этом ИА REGNUM проинформировали в городском управлении по делам ГО и ЧС 28 января.

«Аварийная бригада АО «Ростовводоканал» устраняет порыв трубы холодного водоснабжения диаметром 600 мм. Работы продлятся, предположительно, до 17:00 мск 28 января», — уточнили в управлении.

О порыве трубы на улице Малиновского в Советском районе в экстренные службы сообщили горожане. В зоне отключения холодной воды находится 600 человек.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Ростове-на-Дону была ликвидирована серьёзная авария, которая оставила без тепла жилые дома, детские сады и учебные учреждения.

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