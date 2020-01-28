Москва, , 12:22 — REGNUM Депутат Московской городской думы Наталия Метлина («Моя Москва») пострадала от мошенников. Об этом она лично заявила 28 января на круглом столе в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На мероприятии обсуждался вопрос распространения киберпреступлений и дистанционных мошенничеств. По мнению Метлиной банкам надо активнее вести работу с клиентами, объясняя им наиболее распространённые приёмы преступников. При этом инструкции и предостережения должны быть сформированы в доступной и лаконичной форме, а не содержать «300 пунктов», как выразилась депутат.

При этом она отметила, что даже опытный человек может стать жертвой преступников. В качестве примера депутат привела саму себя.

«Хорошо, что я научена горьким опытом. Я уже 120 лекций прочитала, но два месяца назад я 15 тысяч таки перевела. Понимаете? Развести можно кого угодно и даже человека сведущего», — сказала Метлина.

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