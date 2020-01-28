Дамаск, , 08:27 — REGNUM Вооруженные силы Турции задержали пятерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на севере Сирии, об этом 27 января сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, у арестованных было изъято оружие, боеприпасы, документы, а также цифровые материалы.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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