Нижний Новгород, , 04:42 — REGNUM Задержанный 27 января 2020 года по подозрению во взяточничестве глава Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров, занимая пост муниципального служащего, при этом имел долю в коммерческой компании. Об этом ИА REGNUM стало известно из единого государственного реестра юрлиц.

Следователи ранее сообщили о задержании Михаила Шарова, фактически занимавшего пост главы района с 2012 года, и его заместителя Эдуарда Цветкова. Их подозревают в получении 150 тыс. рублей за незаконное бездействие. Мера пресечения подозреваемым пока не избрана.

Шаров стал не первым главой Канавинского района, к которому были претензии у силовых структур. В 2015 году главу этого же района Дмитрия Шурова заподозрили в мошенничестве. А в 2017 года стало известно о служебной проверке в отношении Шарова.

Напомним, Шаров родом из Богородска Нижегородской области. Он имеет медицинское образование, а также окончил Волго-Вятскую академию государственной службы по профилю «Государственное и муниципальное управление». Свой трудовой путь начал с должности врача в Богородской больнице. В том же городе избрался в думу и был главой местного самоуправления. В 2011—2012 годы был заместителем министра внутренней политики Нижегородской области, а с 2012 года сначала первым замглавы Канавинского района Нижнего Новгорода, потом исполняющим обязанности главы и наконец главой.

По данным ЕГРЮЛ, Михаил Шаров, несмотря на то, что много лет занимает высокие посты в органах власти, до сих пор владеет долей в коммерческой структуре. Ему принадлежит треть ООО «Фритис».

Компания зарегистрирована 28 апреля 2007 года в родном для Шарова Богородске. По основному виду деятельности занимается оптовой торговлей пищевыми продуктами. Уставный капитал — 240 тыс. рублей. Директор — Анатолий Багров, совладельцы двух оставшихся долей — Максим Чистяков и Иван Буторин.

Чистяков и Буторин совместно также владели ООО «Бай групп», которое было ликвидировано в 2018 году. Компания «Фритис» с июня 2011 года числится в стадии ликвидации, но до сих пор этот процесс так и не завершён.