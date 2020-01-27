Санкт-Петербург, , 23:07 — REGNUM Более 14 тыс. человек было эвакуировано из 880 объектов в связи с сообщениями о минировании, полученными от анонимных источников в Санкт-Петербурге. Об этом 27 января сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Были получены сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных в зданиях районных судов, торговых центров, образовательных и медицинских учреждениях.

Всего сотрудниками экстренных служб было осмотрено 880 объектов, ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации десяти районных судов в Санкт-Петербурге в связи с полученными сообщениями о минировании.

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