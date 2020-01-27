Москва, , 18:34 — REGNUM Гражданка Нигерии Обуссон Блессинг, которую в Москве заставляли заниматься проституцией, сообщила, что за работу в России ей обещали сделать «документы», передаёт корреспондент ИА REGNUM из зала заседаний Замоскворецкого суда.

О каких именно бумагах идёт речь, девушка не пояснила.

«Я должна была заплатить 50 тысяч долларов из денег, что я получала», — рассказала Обуссон.

Из этой суммы потерпевшая успела выплатить 15 тысяч долларов. Оставшиеся 35 тысяч предложил заплатить один из клиентов, который сжалился над девушкой и пообещал помочь ей.

Обуссон свела клиента с Гифт Иманюсей. Во время процесса передачи денег Гифт и её сообщника Джулиуса Дэвида арестовали сотрудники полиции. Против них возбудило уголовное дело по ст. 127.1, ч. 2. УК РФ («Торговля людьми»).

Как сообщало ИА REGNUM, африканка приехала в РФ летом 2018 года во время чемпионата мира по футболу.