Волгоград, , 18:21 — REGNUM Мемориальный комплекс «Лысая гора», расположенный в Советском районе Волгограда, оказался завален тоннами мусора. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал блогер Антон Щепетнов. Общественник предлагает приехать на историческое место руководству региона и привезти сюда делегации из тех стран, где массово уничтожают памятники советским воинам. Чтобы ответственным за свалку стало стыдно.

О каком патриотизме может идти речь, если горы мусора высыпают на могилы защитников Сталинграда, возмущается общественник. Блогер призывает главу и прокурора Советского района, главу комитета по природным ресурсам и экологии приехать на это место в день победы в Сталинградской битве 2 февраля и кроме дежурного возложения венков оценить ситуацию и принять меры для устранения свалки. В противном случае общественник намерен в канун 9 мая обратиться к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову с аналогичным призывом, с надеждой, что «у него рычагов и полномочий хватит».

«Знаете, какая поганая мысль у меня завертелась в голове? Чтобы сюда приехали журналисты с тех стран, которые сносят наши памятники. Например, Польши. И ткнули носом в это непотребство тех чиновников, которые ответственны за содержание памятника федерального значения. Я даже могу представить их аргументы: «Вот вы, русские, потомки победителей, пеняете нам снос ваших памятников. А сами чего? Мы хотя бы сносим чужие памятники, а вы гадите на свои могилы, на свою память, и смеете в чём-то попрекать нас!» — написал Щепетнов.

Памятник военной истории расположен на месте ожесточённых боёв, которые велись здесь непрерывно с сентября 1942 года по январь 1943 года. С этой стратегической точки открывается панорама южной части Волгограда. До сих пор в земле покоятся останки погибших советских воинов и немецко-фашистских захватчиков, осколки снарядов.