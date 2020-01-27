Волгоград, 27 января 2020, 18:21 — REGNUM Мемориальный комплекс «Лысая гора», расположенный в Советском районе Волгограда, оказался завален тоннами мусора. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал блогер Антон Щепетнов. Общественник предлагает приехать на историческое место руководству региона и привезти сюда делегации из тех стран, где массово уничтожают памятники советским воинам. Чтобы ответственным за свалку стало стыдно.
О каком патриотизме может идти речь, если горы мусора высыпают на могилы защитников Сталинграда, возмущается общественник. Блогер призывает главу и прокурора Советского района, главу комитета по природным ресурсам и экологии приехать на это место в день победы в Сталинградской битве 2 февраля и кроме дежурного возложения венков оценить ситуацию и принять меры для устранения свалки. В противном случае общественник намерен в канун 9 мая обратиться к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову с аналогичным призывом, с надеждой, что «у него рычагов и полномочий хватит».
Памятник военной истории расположен на месте ожесточённых боёв, которые велись здесь непрерывно с сентября 1942 года по январь 1943 года. С этой стратегической точки открывается панорама южной части Волгограда. До сих пор в земле покоятся останки погибших советских воинов и немецко-фашистских захватчиков, осколки снарядов.