Поти, Грузия, , 16:17 — REGNUM В Грузии спасатели нашли тело мужчины, который пропал почти сразу после Нового года. Об этом 27 января сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Сообщается, что он был найден в озере Палиастоми, на берегу которого находится город Поти. Сообщение о пропаже поступило 4 января. Поиски вели в разных частях озера и реке Риони. Спасатели использовали дрон, эхолот и другую спецтехнику.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».