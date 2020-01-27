Батуми, Грузия, , 15:26 — REGNUM Городской суд в Батуми вынес обвинительный приговор бывшему мэру столицы Аджарии Георгию Ермакову и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Об этом сообщает «Первый канал» грузинского телевидения.

По данным журналистов, суд рассматривал дело о растрате 1,4 млн лари (менее $500 тыс. по курсу), которые были предназначены для проекта «Дешевый дом». Также тюремный срок получил бывший начальник службы по управлению муниципальным имуществом мэрии Эгарслан Ломадзе. Еще четверых фигурантов приговорили к штрафу, а бывшего замминистра финансов и экономики Аджарии Арчила Ванадзе суд оправдал.

Адвокат Ермакова заявил, что намерен обжаловать судебный вердикт.

События по делу начались в 2015 году. Мэрия Аджарии разыграла тендер на строительство квартир по проекту «Дешёвый дом». Его выиграла компания, которая в качестве гарантий предоставила документы от несуществующего банка. Фирма получила аванс в размере более 1,6 млн лари, а работ выполнила на 250 тыс. Остальные деньги были бюджетом потеряны.