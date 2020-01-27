Москва, , 13:39 — REGNUM Права граждан Нигерии, обвиняемых в России в торговле людьми, были нарушены. Об этом в Замоскворецком суде Москвы корреспонденту ИА REGNUM заявил адвокат обвиняемого Джулиуса Дэвида Дмитрий Акимов.

«Моего подзащитного допрашивали ночью. Назначили ему адвоката по назначению, хотя у него был его адвокат, и он об этом сказал. Переводил какой-то сотрудник полиции при помощи Яндекс. Переводчика», — сказал адвокат.

До начала заседания адвокаты обсуждали между собой, что в Нигерии целые организации вывозят девушек на работу в Европу, Америку. В 2018 году Россия упростила въезд во время чемпионата мира: «Многие приехали, а потом не уехали».

«То есть она сама занималась проституцией? Вы считаете, что её не похищали?» — поинтересовался у адвокатов корреспондент ИА REGNUM.

«Судебное разбирательство только началось. Нам ещё предстоит это выяснить», — ответил Акимов.

Как сообщало ИА REGNUM, против выходцев из Нигерии — Гифта Иманюсей и Джулиуса Дэвида возбуждено уголовное дело по ст. 127.1, ч. 2. УК РФ («Торговля людьми»).

По версии следствия, в 2018 году они похитили и принудили заниматься проституцией свою соотечественницу Обуссон Блессинг, прибывшую в Россию во время чемпионата мира. Один из клиентов предложил обвиняемым выкупить у них Блессинг за два миллиона рублей. После чего обоих обвиняемых арестовали во время проведения сделки.