Сальский район, Ростовская область, , 13:36 — REGNUM В Ростовской области зафиксирована вспышка бруцеллёза. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ветеринарии 27 января.

Владелец личного подсобного хозяйства из станицы Крученой Сальского района содержал более 100 голов крупного рогатого скота. Животные без ветеринарно-сопроводительных документов были привезены из другого региона. У семи голов КРС результат на бруцеллёз оказался положительным.

В настоящее время на территории животноводческой точки введен карантин, ветеринары проводят комплекс оздоровительных мероприятий по ликвидации инфекции.