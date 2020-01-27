Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM Закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга получил молодой петербуржец после стычки с группой парней в самом центре Петербурга, сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает 27 января пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ссора между молодыми людьми произошла в воскресенье, 26 января, около 23:20 мск у дома 2 на Конюшенной площади. Детально установить события того вечера полицейские смогли благодаря камерам видеонаблюдения. Они записали, как в 23:24 на углу улицы Б. Конюшенная и Конюшенной площади идёт группа молодых людей. В какой-то момент один из компании наносит удар прохожему, а другой злоумышленник распыляет ему в лицо неизвестное вещество, после чего все разбежались.

Полицию на помощь потерпевшему вызвали очевидцы, после чего 26-летнего мужчину госпитализировали в больницу. Медики зафиксировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушиб лица. Он находился в удовлетворительном состоянии.

Задержать злоумышленников удалось около двух часов ночи в понедельник. По подозрению в совершению преступления у дома 9 по Миллионной улице был задержан и доставлен отдел полиции гражданин 22-летний безработный мужчина.

«Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отмечено в сообщении Главка МВД.