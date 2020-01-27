Санкт-Петербург, 27 января 2020, 11:20 — REGNUM Несколько районных судов Петербурга эвакуированы утром 27 января из-за вновь полученных сообщений о «заминировании». Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Сотрудники и посетители Приморского, Дзержинского, Петроградского, Василеостровского, Красногвардейского, Октябрьского, Смольнинского, Сестрорецкого, Ленинского, Петродворцового районных судов эвакуированы.
Специалисты правоохранительных органов осматривают помещения на наличие опасных и вредных веществ.
Отметим, это 12-я эвакуация с начала 2020 года. Волна эвакуаций из-за угроз злоумышленников продолжается с ноября 2019 года.