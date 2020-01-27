Тбилиси, , 11:05 — REGNUM

У путешественника из Великобритании Роуэна Кэмпбелла украли велосипед из хостела «С2» в центре Тбилиси. Об этом путешественник написал в соцсети Facebook, в группе Spend 4 Seasons in Georgia.

По его словам, он ехал из Сингапура на родину на велосипеде в течение более одного года, проехал за это время 11 стран и 7500 километров, а сейчас, если велосипед ему не вернут, его «путешествие мечты» на этом закончится.

Путешественник опубликовал и свое фото с велосипедом и написал: «Если кто-нибудь видел что-нибудь похожее на мой велосипед, пожалуйста, дайте мне знать. Спасибо!»

Роуэн Кэмпбелл сообщил о случившемся грузинской полиции, но там ему ответили, что найти велосипед не очень надеются, потому что вокруг хостела никаких камер видеонаблюдения не установлено.

В адрес британского путешественника, по его информации, приходит много писем поддержки в ответ на его публикацию. А граждане Грузии начали сбор средств для покупки ему нового велосипеда, но Кэмпбелл говорит, что новый велосипед ему не нужен, и надеется, что ему вернут его старый велосипед.