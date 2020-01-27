Ачинск, Красноярский край, , 10:50 — REGNUM В Красноярском крае завершился процесс над бывшим руководителем Ачинского и Большеулуйского лесничеств и экс-депутатом райсовета, которого обвиняли в незаконной рубке леса в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, в конце 2017 года и начале 2018-го организовал рубку леса на территории Южно-Кытатского участкового лесничества Большеулуйского района Красноярского края. Причинённый его действиями ущерб оценили в 7,2 млн рублей.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии и добровольно возместил часть причиненного ущерба», — отметили в СКР.

В результате суд признал его виновным и приговорил к одному году лишения свободы. Кроме того, ему запрещено в течение двух лет занимать некоторые должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

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