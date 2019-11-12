Тара, Омская область, , 10:53 — REGNUM Вынесен приговор членам организованной группы, признанным виновными в незаконной вырубке леса в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 ноября в региональном следственном управлении СКР.

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В ведомстве уточнили, что в незаконной рубке лесных насаждений (ч. 3 ст. 260 УК РФ) признаны виновными пять человек: экс-начальник отдела Тарского лесничества Главного управления лесного хозяйства Омской области Сергей Скляров, трое бывших специалистов Тарского лесничества Андрей Синицкий, Наталья Дроздова, Елена Рябикова, а также отец Андрея Синицкого — тарский предприниматель Юрий Синицкий.

Установлено, что в 2013—2016 годах Андрей Синицкий и другие работники Тарского лесничества за небольшие деньги или обманом уговаривали местных жителей (около 70 человек из города Тары) написать заявления о выделе деляны для рубки леса для собственных нужд. Подделывались подписи граждан и оформлялись договоры и другие документы о предоставлении участков для вырубки ели, пихты, лиственницы и так далее.

Затем Юрий Синицкий с бригадой лесорубов, включающей порядка десяти человек, вырубали лес. При этом применялась спецтехника, то есть фактически лес вырубался в коммерческих целях.

Всего за указанный период по 158 незаконным договорам вырубили более 4,4 тыс. куб. м древесины. Деньги от её продажи распределялись между членами группы.

Деревья вырубались в Северо-Тарском, Пригородном, Екатерининском участковом лесоугодье, на территории ОПХ им. Фрунзе Тарского района и бывшего колхоза им. Жданова.

Лесному фонду РФ причинён ущерб в размере более 16 млн рублей. Преступление пресекли сотрудники региональных УМВД и УФСБ. Затем материалы передали в СКР. Вину в ходе следствия признал лишь организатор преступной схемы. Материалы уголовного дела составили 117 томов.

Тарский горсуд приговорил Сергея Склярова и Юрия Синицкого к трём годам лишения свободы в колонии общего режима. Наталья Дроздова и Елена Рябикова получили по 1,4 года условно. Андрей Синицкий осуждён на 1,6 года условно с испытательным сроком два года.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года стало известно, что в Красноярском крае пресекли незаконную вырубку леса на 9 млн рублей.

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