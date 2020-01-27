Кабул, , 10:43 — REGNUM В результате авиаудара самолетов, принадлежащих военно-воздушным силам (ВВС) Афганистана, погибли по меньшей семь человек. Об этом 27 января сообщает Al Jazeera.

По данным журналистов, инцидент произошел в провинции Балх, расположенной на севере страны. Среди убитых были женщины, а также трое детей.

Сотрудники СМИ отмечают, что убитые были членами одной семьи, они были убиты во время приема пищи. Власти страны пообещали отправить в регион комиссию, чтобы разобраться в произошедшем.

Напомним, внутренний конфликт в Афганистане продолжается с 2001 года, когда в страну вторглись вооруженные силы США, что привело к падению режима «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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