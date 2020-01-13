Киев, , 13:16 — REGNUM Сотрудники Государственной таможенной службы Украины задержали 7,8 тыс. кубиков Рубика, сообщил глава ведомства Максим Нефёдов 13 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«Контрабанда недели. Одесские таможенники обнаружили почти 8 тыс. контрафактных кубиков Рубика! Собственно, это бренд британской Rubik's Brand Limited, которая выпускает «официальные» игрушки, которые изобрёл венгерский скульптор Эрнье Рубик», — рассказал чиновник.

По его словам, компания-правообладатель направила украинской таможне результаты экспертизы, которая установила, что задержанные кубики имеют логотип, практически неотличимый от оригинала.

«Стоимость оригинального товара, который мог бы быть вытесненным с рынка этой контрафактной партией, составляет более 3 млн гривен (более $125 тыс.)», — отметил Нефёдов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одном из дорогих магазинов Киева правоохранители изъяли шубы, которые могли попасть в страну нелегально.

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