Вашингтон, , 03:05 — REGNUM Почтить память погибшего в авиакатастрофе Коби Брайанта собрались тысячи жителей Лос-Анджелеса около арены «Стэйплс-центр», где проводит домашние матчи команда «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщила ведущая NBA on ESPN Рэйчел Николс в своём Twitter.

На экранах арены размещены фотографии с изображением Коби Брайанта. На арене «Стэйплс-центре» в настоящий момент проходит награждения музыкальной премии «Грэмми».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января в городе Калабасасе (Калифорния) в результате крушения вертолёта погиб легендарный баскетболист Коби Брайант.

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