Багдад, , 20:53 — REGNUM Правоохранительные органы Ирака применили слезоточивый газ и резиновые пули в отношении протестующих, число пострадавших достигло 31 человек. Об этом 26 января сообщает Reuters.

По данным журналистов, в столице государства, городе Багдад пострадали по меньшей мере 14 человек, еще 17 человек получили ранения на юге страны в Насирии.

Манифестанты забрасывали сотрудников правопорядка камнями, а также бутылками, что и стало причиной ответных действий со стороны силовиков.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются с октября 2020 года. Причиной недовольства граждан является падение уровня жизни, высокая коррупция, а также присутствие на территории страны иностранных военных.

Читайте ранее в этом сюжете: Протесты в Ираке: пострадали 22 человека