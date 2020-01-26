Курган, , 15:59 — REGNUM Стрельбу из травматического пистолета открыл по посетителям сауны житель города Кургана. Об этом 26 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Курганской области.

Инцидент произошёл ночью 25 января на улице Некрасова. По предварительным данным, неизвестный мужчина вступил в конфликт с посетителями сауны и открыл стрельбу по своим оппонентам.

В результате стрельбы ранения получили четыре человека, один из них был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Состояние его оценивается как тяжёлое. Стрелявший с места происшествия скрылся.

Следователями было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Личность подозреваемого в стрельбе была установлена, он был задержан. Травматический пистолет, который, предположительно, был орудием преступления, был найден и изъят в жилище подозреваемого. В настоящее время решается вопрос о помещении задержанного под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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