Москва, , 15:07 — REGNUM Один человек пострадал в результате дорожного конфликта, перешедшего в стрельбу на юго-востоке Москвы. Об этом 26 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Инцидент произошёл около 11:55 мск на улице Перерва. Между двумя водителями возникла ссора, в ходе которой один из них выстрелил в своего оппонента и ранил его.

Стрелявший скрылся с места происшествия. Пострадавший, 48-летний мужчина, был госпитализирован в 68-ю городскую больницу с ранением руки.

Обстоятельства и причины возникновения конфликта выясняются, полшицией начаты мероприятия по розыску стрелка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате стрельбы, которую устроил неизвестный в гостинице в Москве.

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