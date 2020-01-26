Гонконг, Китай, , 12:33 — REGNUM Два крупных развлекательных комплекса «Диснейленд» и «Океанский парк» (Disneyland и Ocean Park) временно закрылись в связи с угрозой распространения коронавируса 2019-nCoV в Гонконге. Об этом 26 января сообщила пресс-служба развлекательных парков на тематических сайтах.

Оба развлекательных центра закрыты с 26 января и до дальнейшего уведомления. Поясняется, что такие меры были предприняты администрацией обеих комплексов в ответ на указ правительства КНР об уровне экстренного реагирования в связи с распространением нового типа коронавируса.

Руководство «Диснейленд» уточнило, что отели на территории парка будут оставаться открытыми. Уточняется, что администрация парка тесно взаимодействует с правительством и органами здравоохранения и объявит об открытии парка, как только это станет возможным при изменении эпидемиологической ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении властями Гонконга наивысшего уровня реагирования в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV. В Гонконге на сегодняшний день зарегистрировано пять подтверждённых случаев заболевания новым типом коронавируса. Всего в Китае в 30 регионах объявлен высший уровень реагирования из-за коронавируса.

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