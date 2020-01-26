Тбилиси, , 11:42 — REGNUM Статистику по пропавшим без вести в Грузии за 2019 года опубликовало грузинское министерство внутренних дел на своём сайте.

По данным МВД, всего за год пропало 195 человек, из которых 133 удалось найти, в том числе 10 человек были найдены мертвыми. Среди тех, кого удалось найти живыми, были граждане Бельгии, Саудовской Аравии, Азербайджана, Казахстана, Иордании и России.

Из тех, кого не удалось найти, семеро несовершеннолетних. Согласно данным за 2018 год, в Грузии пропало 167 человек, из которых было найдено 100 живыми и 15 мертвыми.