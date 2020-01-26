Пекин, , 10:20 — REGNUM Самая популярная социальная сеть и мессенджер в Китайской Народной Республики WeChat решительным образом будет бороться с распространением слухов и недостоверной информации о вспышке короновирусной инфекции в стране. Соответствующее сообщение распространила администрация сети.

В соцсети отметил, что распространение нового коронавируса очень беспокоит китайское общество. Но при этом в социальных сетях огромное количество недостоверной информации, которая только усиливает панику среди населения.

WeChat будет решительно бороться с распространением ложной информации, а также отслеживать фейковые сообщения, появляющиеся на платформе.

Несоответствующая действительности информация будет удалятся, а ее распространители привлекаться к ответственности в соответствии с китайским законодательством.

Стоит отметить, что в Китае распространение ложной информации в СМИ или интернете является нарушением общественного порядка и карается по статье 291 УК КНР — от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, что в социальных сетях действительно распространяется довольно много ложной информации о короновирусе в Китае. Так, поступают сообщения об ужасающей панике в Ухани и других городах, а также о значительно большем числе заболевших, чем сообщают официальные источники. Обычно эта информация не находит подтверждения.

На сегодняшний день власти КНР подтверждают 2029 случаев заражения новым коронавирусом и 2684 подозрительных случай, по которым диагнозы уточняются. При этом кончались 56 человек, 49 смогли выздороветь.