Анкара, , 03:23 — REGNUM По последним данным, в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыге погиб 31 человек, сообщает 26 января турецкая Gazete Duvar.

Сообщается, что число пострадавших составляет 1547 человека. По состоянию на вечер субботы, 25 января, из-под обломков разрушенных в провинции зданий удалось извлечь живыми 45 человек.

Напомним, в результате произошедшего 24 января землетрясения в Турции было разрушено 76 зданий, более 640 — серьезно повреждены и поврежедения еще 425 зданий расцениваются как умеренные. В настоящее время спасатели продолжают разбор завалов. В провинции установлено 9 тысяч палаток, для временного размещения оставшихся без крова жителей пострадавших районов.