Кабул, , 21:45 — REGNUM На юге Афганистана обстреляли вертолет Ми-8, принадлежащий одной из частных компаний Молдавии. Об этом сообщается на сайте Органа гражданской авиации (ОГА) Молдавии.

Инцидент произошел в субботу, 25 января, на территории уезда Каджаки провинции Гильменд. По последним данным, в результате происшествия пострадали два гражданина Украины (члены экипажа).

«Вертолет, находившийся на земле, был атакован из ручного противотанкового гранатомета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие, которые были доставлены в больницу, уже покинули медучреждение.

Как передавало ИА REGNUM, ранее зампомощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс на брифинге сообщила, что власти США разморозили выделение помощи в размере $60 млн Афганистану.