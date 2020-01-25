Анкара, , 21:06 — REGNUM Число погибших в результате сильного землетрясения в турецкой провинции Элязыге возросло до 29 человек. Об этом 25 января сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Турции.

На данный момент, в зоне сейсмической активности работают порядка 3,7 тыс. спасателей, которые оказывают помощь пострадавшим и разбирают завалы.

Напомним, по данным турецкого Anadolu Ajansi, в результате землетрясения в Турции пострадали по меньшей мере 1 234 человека.

Как передавало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 6,8 прошли 24 января в турецкой провинции Элязыг. Землетрясение ощущалось в двенадцати регионах страны, а также в Сирии, Израиле и Ираке.

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