Ухань , , 18:39 — REGNUM Специальную больницу для заразившихся новым коронавирусом пневмонии в кратчайшие сроки построят в китайском городе Ухань, сообщает 24 января газета South China Morning Post.

По заявлению китайских властей, медицинское учреждение будет построено за шесть суток. На площадке уже работают десятки единиц строительной техники.

Напомним, китайский город Ухань считается главным очагом распространения нового коронавируса.

Первые случаи заражения были установлены в декабре 2019 года. На данный момент в городе заблокировано транспортное сообщение, вокзал охраняют военные.

Как сообщало ИА REGNUM, распространение коронавируса пневмонии уже привело к гибели более 25 человек. Число заразившихся приближается к тысячной отметке.

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