Финляндская Республика, , 16:48 — REGNUM Врачи поселка Ивало, расположенного на границе с Россией, госпитализировали двух туристов из Китая с подозрением на опасный коронавирус, сообщает издание Yle.

По данным СМИ, вчера вечером туристы с симптомами гриппа обратились в медицинский центр Ивало. Анализ крови иностранных пациентов пока неизвестен.

По словам главного врача поликлиники в муниципалитете Инари Оути Лиизананти, шанс заражения жителей поселка Ивало коронавирусом — «один на миллион» и введение особых мер реагирования пока не требуется.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который способен поражать дыхательную, пищеварительную и нервные системы как человека, так и животных.