Анкара, , 08:22 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 14 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО. Об этом 24 января сообщает Anadolu Ajansi.

Задержания были произведены на основании ордеров на арест, выданных прокуратурой провинции Амасья. У арестованных были изъяты документы и цифровые материалы.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер — религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен — обвиняется в попытке государственного переворота.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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