Белград, , 22:33 — REGNUM Неизвестный мужчина совершил самоубийство перед зданием Скупщины (парламента) в столице Сербии, городе Белграде. Об этом 23 января сообщила пресс-служба МВД страны.

ЧП произошло около 18:40 (20:40 мск) у здания Национального собрания в Белграде. По данным ведомства, мужчине, совершившему суицид, было около 50 лет. Его личность устанавливается.

Сообщается, что никаких требований либо лозунгов мужчина не выдвигал.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Сотрудники полиции ведут расследование инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о военнослужащем, чьё тело было найдено в здании ЦИК в Киеве. Предполагается, что погибший мог совершить суицид.

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