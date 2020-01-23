Новосибирск, , 09:08 — REGNUM Прокуратура Новосибирской области опубликовала результаты работы органов расследования в 2019 году. По данным ведомства, за прошедший год к производству было принято более 63 тыс. уголовных дел — на 8,7% больше, чем в 2018 году.

«Рост обусловлен увеличением количества уголовных дел, находящихся в производстве следователей и дознавателей МВД», — уточнили в прокуратуре. В суд направлено было 13 718 дел (в 2018 году — 15 506), прекращено 718 дел (в 2018 году — 503). Окончено производством 24% от общего числа дел, находившихся в производстве. Приостановлено производство расследования почти по 31 тыс. дел — на 4,7% больше, чем в 2018 году. Возвращено для дополнительного расследования 440 дел — на три меньше, чем в 2018 году (443).