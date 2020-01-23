Петропавловск-Камчатский, , 08:29 — REGNUM Собака породы ягдтерьер на Камчатке откусила школьнице фалангу пальца. Девочке предстоит ряд операций.

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Как выяснило ИА Кам 24 , школьница вышла на прогулку со своей собакой. На ее питомца напал соседский ягдтерьер, девочка отогнала собаку, но та опять бросилась, на этот раз на неё, и откусила фалангу пальца. Её удалось пришить врачам местной больницы, но фаланга приживается плохо, ребенку предстоит еще одна операция. Хозяйка ягдтерьера утверждает, что ранее ее пес никогда не проявлял агрессии. Тем не менее, женщина готова нести все расходы на лечение девочки и оплатить моральный ущерб.

Ягдтерьер — специально выведенная рабочая охотничья порода немецкого происхождения. Специалисты характеризуют ягдтерьера, как очень бесстрашного и яростного пса. Такую породу рекомендуют заводить только охотникам.

Как сообщало ИА REGNUM, СК РФ займется агрессивными собаками в Хабаровском крае. В регионе имел место случай, когда выгуливаемые без поводков и намордников алабаи напали на мужчину, загрызли его маленького терьера и покусали его самого.